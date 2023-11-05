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Почеттино надеется, что матч против «Тоттенхэма» станет для «Челси» поворотным моментом

05 Ноября 2023 • 02:36 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
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06.11 23:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча против «Тоттенхэма».

Поединок состоится в понедельник на поле «шпор». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

«Надеюсь, это та самая игра, которая значительно ускорит наш рост. Бывают случаи, когда толчком к необходимым переменам может стать один матч, один гол.

«Челси» – захватывающий проект, мы намерены найти способ добиться успеха. Игра команды уже хороша, однако нам не хватает умения конвертировать это в результаты», – передаёт журналист Низаар Кинселла высказывания Почеттино в преддверии матча.

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