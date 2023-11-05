​«Арсенал» не забил впервые в сезоне

В одиннадцатом туре английского чемпионата «Ньюкасл» обыграл дома вице-чемпиона страны «Арсенал», в матче был забит один гол, и его записал на свой счет футболист хозяев поля Энтони Гордон.

А вот лондонский клуб забить не сумел - и это был первый случай в семнадцати матчах «Арсенала» в нынешнем сезоне (с учетом всех турниров, разумеется), когда команда Микеля Артеты не сумела забить.

В следующем туре английского чемпионата Премьер-лиги «Арсеналу» предстоит сразиться с «Бернли». Это случится в следующую субботу, одиннадцатого ноября. Сейчас «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице.