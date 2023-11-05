​Автор гола «Ньюкасла»: «Мы играем так каждую неделю»

В одиннадцатом туре английского чемпионата «Ньюкасл» обыграл дома вице-чемпиона страны «Арсенал», единственный гол встречи записал на свой счет Энтони Гордон. После игры автор мяча прокомментировал свой удачный удар и поведал о своих ощущениях:

- Прекрасно побеждать в матчах против таких больших команд. Пришлось выложиться, но я не жалуюсь, чувствую себя хорошо. Мы играем так каждую неделю, - цитирует слова Гордона BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата Премьер-лиги «Ньюкаслу» предстоит сыграть с «Борнмутом», это случится одиннадцатого ноября.