Центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба является трансферной целью «Пари Сен-Жермен» и мадридского «Реала».

Слухи о возможном уходе француза фигурировали в СМИ ещё летом, однако игрок решил заключить с «Арсеналом» новый контракт, рассчитанный до 2027 года. Как утверждает журналист Экрем Конур, в январе за Салиба может вновь развернуться трансферная гонка: поспорить за 22-летнего центрбека готовы «ПСЖ» и «Реал». Об интересе гранда Ла Лиги неоднократно сообщалось в прошлом, но до переговоров пока не доходило.

Стоимость Вильяма Салиба оценивается порталом Transfermarkt в 70 млн евро.