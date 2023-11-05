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Салиба интересен двум топ-клубам – трансфер может состояться в январе слухи

05 Ноября 2023 • 00:44 Комментировать
Реал Мадрид
...
Райо Вальекано
1 1.30 X 6.00 2 11.00
Через 20 ч. 37 мин.

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба является трансферной целью «Пари Сен-Жермен» и мадридского «Реала».

Слухи о возможном уходе француза фигурировали в СМИ ещё летом, однако игрок решил заключить с «Арсеналом» новый контракт, рассчитанный до 2027 года. Как утверждает журналист Экрем Конур, в январе за Салиба может вновь развернуться трансферная гонка: поспорить за 22-летнего центрбека готовы «ПСЖ» и «Реал». Об интересе гранда Ла Лиги неоднократно сообщалось в прошлом, но до переговоров пока не доходило.

Стоимость Вильяма Салиба оценивается порталом Transfermarkt в 70 млн евро.

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