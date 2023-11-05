Хау: «Хаверцу повезло получить лишь жёлтую карточку в эпизоде с подкатом»

Рулевой «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу своей команды в матче Премьер-лиги против «Арсенала» (1:0).

Судьбу встречи решил гол Энтони Гордона на 64-й минуте. Взятие ворот вызвало бурное негодование со стороны «канониров», о чём после матча высказался Микель Артета.

«Тяжёлая игра, важнейшая победа. Игроки полностью заслужили это своими усилиями. Возможно, матч проходил не так, как можно было ожидать, и многое решило противостояние в середине поля.

Мы были близки к эпизоду с подкатом Хаверца – ситуация показалась мне потенциально опасной. Ему повезло получить лишь жёлтую карточку.

Засчитанный гол? У нас не было возможности просмотреть изображение на экране», – сказал в интервью Sky Хау.