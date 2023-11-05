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Райя: «Гол «Ньюкасла» нельзя было засчитывать»

05 Ноября 2023 • 00:24 Комментировать
Ньюкасл
1:0
Арсенал

Голкипер «Арсенала» Давид Райя рассказал, что думает об игре против «Ньюкасла».

Встреча завершилась минимальной победой «сорок», а единственный гол команды Эдди Хау стал поводом для споров. Рулевой «канониров» Микель Артета даже назвал ситуацию «позором».

«Мы очень расстроены, – высказывается Райя в интервью Sky Sports. – Я видел, как мяч вышел из игры. Также судья должен был зафиксировать фол и офсайд. Огромное разочарование.

Мы показали отличную игру. Такое выступление точно не заслуживало поражения – ничья была бы справедливым исходом. После финального свистка Артета сказал, что гордится нами», – поведал вратарь.

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