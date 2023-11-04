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Артета – о голе «Ньюкасла»: «Это позор»

04 Ноября 2023 • 23:27 Комментировать
Ньюкасл
1:0
Арсенал

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не сдерживал эмоций после поражения от «Ньюкасла» (0:1).

Победу «сорокам» принёс спорный гол, автором которого стал Энтони Гордон. По мнению рулевого «канониров», взятие ворот нельзя было засчитывать.

«Я похвалил свою команду за игру. Мы явно не должны были проигрывать этот матч, но стали жертвой судейских решений. Это позор, просто позор. Это неприемлемо. Как такое могло произойти в лиге, которую мы называем лучшей в мире? Я прожил в Англии 20 лет, и сейчас мне стыдно», – приводит BBC высказывания Артеты.

Для «Арсенала» сегодняшнее поражение стало первым в нынешнем розыгрыше АПЛ.

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