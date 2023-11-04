Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» минимально дома переиграл «Арсенал»

04 Ноября 2023 • 22:31 Комментировать (5)
Ньюкасл
1:0
Арсенал
окончен

«Ньюкасл» и «Арсенал» выдали довольно блеклый матч. Казалось, что «канониры» готовы были довольствоваться ничьей, но гол Гордона принёс «сорокам» успех.

Протокол игры  
Ньюкасл1:0Арсенал
(1:0) Гордон Энтони64'  
Поуп НикТриппьер КиранЛасcеллс ДжамалШёр Фабиан  39'Бёрн Дэн 46' (Ливраменто Валентино ( 46'  90') Лонгстафф Шон  38'Гимараэс Бруно  88'ЖоэлинтонАльмирон Мигель 63' (Мёрфи Джейкоб ( 63'Ритчи Мэтт 80') Уилсон Каллум 62' (Уиллок Джо ( 62') Гордон Энтони  37'
Запасные: Холл ЛьюисМайли ЛьюисДамметт ПолКрафт ЭмильДубравка Мартин
Райя ДавидУайт Бен 73' (Зинченко Александр ( 73') Салиба ВильямГабриэль дос СантосТомиясу ТакэхироХаверц Кай  37'Райс ДекланЖоржиньо II 79' (Виейра Фабиу ( 79') Сака БукайоНкетиа Эдди 79' (Троссар Леандро ( 79') Мартинелли Габриэл
Запасные: Эльнени МохамедНелсон РайсХейн Карл-ЯкобКивёр ЯкубРемсдейл АаронСедрик Соареш
04 ноября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

В одиннадцатом туре английской Премьер-лиги состоялся матч с приставкой «топ» - в Ньюкасл приехал «Арсенал». «Канониры» к этой встрече подходили на третьем месте, на два очка отставая от лидера «Тоттехэма». «Ньюкасл» же растерял очки и был шестым в семи баллах позади от подопечных Микеля Артеты.

«Сороки» активно начали матч и использовали свой фирменный прессинг. В одном из эпизодов после неудачного паса Габриэля назад едва Уилсон не накрыл Райю, но испанец успел вовремя выйти из ворот и разрядить обстановку. Постепенно «Арсенал» пришёл в себя и перестал давать сопернику поддавливать себя.

Моментов в матче долгое время не было. По итогам получаса игры можно было лишь отметить попытку Мартинелли пробить после навеса с углового, но его попытка была заблокирована. В какой-то момент лондонцы заработали четыре угловых подряд, но ничего извлечь из этого не смогли.

Первый по-настоящему острый момент в матче возник за пять минут до перерыва. Альмирон получил мяч справа в штрафной, покатил его на ход Триппьеру, который навесил на дальний угол вратарской, где Гордон не смог толком обработать футбольный снаряд. Гости ответили уже в компенсированное время к первому тайму. Мартинелли слева ворвался в штрафную, сместился правее и бил в ближний угол, но Поуп был на месте. На этому команды отправились на перерыв.

В начале второго тайма Уилсон зацепился за мяч на чужой половине поля и сделал передачу на Альмирона, который приблизился к штрафной и покатил левее на Гордона, но тот затянул с ударом в выгодной позиции, и его накрыли. У «Арсенала» действия в атаке не получались, да и казалось, что гостей ничья устраивала. При этом на поле было довольно много стыков и борьбы.

В середине второго тайм «сороки» счёт всё же открыли. У Мёрфи удар не получился, но Уиллок догнал мяч на лицевой и навесил. Райя пролетел мимо мяч, Габриэль не смог его выбить в борьбе с Жоэлинтоном. В итоге футбольный снаряд оказался у Гордона, который не промахнулся мимо пустых ворот. ВАР долго проверял взятие ворот на соответствие правилам, но в итоге гол был запущен.

Гости, естественно, постарались после этого взять игру под свой контроль и прибавить, но «Ньюкасл» старался держать ход событий под контролем. В итоге до финального свистка толком ни одна из команд больше ничего не создала. Гости в концовке устроили навал, но не более того. Даже почти десять добавленных минутах лондонцам не помогли. Таким образом, «Арсенал» отстал на три очка от «Манчестер Сити», который чуть ранее добился победы.

Через неделю «Арсенал» примет «Бёрнли», правда, пока в мыслях лондонцев поединок с «Севильей» в Лиге чемпионов. «Ньюкасл» же готовится к двум гостевым матчам. В рамках Лиги чемпионов «сороки» поедут в Дортмунд к «Боруссии», а в Премьер-лиге - к «Борнмуту».

Роман Андреев

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Арсенал Лондон

Новости по матчу

21:12
Салиба: «Райс — это Lamborghini Urus»
20:00
«Ньюкасл» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
12:03
PARI: «Арсенал» победит «Ньюкасл» и продлит беспроигрышную серию в АПЛ
02:22
Ньюкасл - Арсенал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
22:14
Невеш и Вейга – приоритетные опции «Ньюкасла» на замену Тонали
22:10
Ньюкасл — Арсенал: прогноз и ставка на матч АПЛ — 4 ноября 2023
21:58
Артета ответил на вопрос о новом контракте Уайта
20:22
В «Ньюкасле» планируют расширить «Сент-Джеймс Парк»
02:12
Вейга может сменить «Аль-Ахли» на клуб АПЛ
20:57
«Брентфорд» запрашивает огромную сумму за Тони – игрок интересен «Арсеналу» и «Челси»
19:04
Хау допустил, когда Исак вернётся на поле после новой травмы
17:20
«Арсенал» добился прогресса в новом контракте с Уайтом
14:45
«Ньюкасл» и «Астон Вилла» готовы составить «Манчестер Сити» конкуренцию в борьбе за Паласиоса
12:22
Защитник «Кристал Пэлас» интересен трём топ-клубам АПЛ
23:31
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» может заменить Тонали в «Ньюкасле»
19:28
Нкетиа – первый англичанин за 8 лет, оформивший хет-трик за «Арсенал» 2
13:50
В «Арсенале» полностью довольны трансфером Райса 1
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (5)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Arsenal007...
04 Ноября 2023 в 22:45
Смысл ВАР не понимаю, если судьи такие тупые и слепые , что не видят нарушения и в голе и по матчу против Арсенала . Гнилое судейство
the Gunner01
04 Ноября 2023 в 22:39
Это сплошной трындец. В голевом моменте 2 нарушения нападающей команды, и гол засчитывают. Ей-богу, в России судейство более адекватно
Zed2891
04 Ноября 2023 в 22:39
Ну вот и все, наконец-то. Ну сколько можно было отскакивать в этом сезоне. Блевотина 90 минутная от Ротеты. А чего ожидать, когда в составе Жорик, Нкетия(который ещё покажет)), и Хаверц, которого странно, что не удалили. Ему цена млн. 20 в лучший день, понабрал гауна на любой вкус из суперклубов и что-то пытается построить, просто смешон. Бриалиновый шарлатан.
В целом все ожидаемо. Борьба за четверку в лучшем виде. Гнать надо было этого"специалиста" летом, после всемирного обсирательства.
Arsenal007...
04 Ноября 2023 в 22:44
Ты походу матч не смотрел , и вообще матчи Арсенала не смотришь раз так рассуждаешь
FORZAYOU
04 Ноября 2023 в 22:35
Самое клоунское судейство в Англии))) Зашквары с очевидными нарушениями будут нормой...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
1
4.20 3.55 1.97
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Брайтон Брайтон
1
1
3.70 3.60 2.06
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Борнмут Борнмут
6
1
1.15 9.60 19.00
Видео
Окончен
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2
1
3.10 3.35 2.46
Видео
Окончен
Бёрнли Бёрнли
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
0
2
2.70 3.40 2.70
Видео
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Вест Хэм Вест Хэм
3
2
2.46 3.50 2.95
Видео
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Арсенал Арсенал
1
0
2.60 3.40 2.85
Видео
05.11.23 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Астон Вилла Астон Вилла
3.50 3.50 2.17
Видео
05.11.23 в 19:30
Лутон Таун Лутон Таун
Ливерпуль Ливерпуль
10.00 5.80 1.32
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
22:32 · Англия. Премьер-лига
«Милан» присматривается к защитнику «Арсенала» слухи
22:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не проигрывает в 38 матчах подряд, когда на поле выходит Родри
22:02 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» установил антирекорд высшего английского дивизиона
21:56 · Англия. Премьер-лига
​Чичарито и «Лос-Анджелес Гэлакси» расстаются
21:46 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и два гранда Серии А поспорят за Копмейнерса в январе
21:44 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Мы в борьбе»
21:28 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал травму Холанна
21:12 · Англия. Премьер-лига
Салиба: «Райс — это Lamborghini Urus»
21:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» выиграл 22 домашних матча подряд – второй результат в истории английского футбола
20:59 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оценил игру Доку
20:49 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Моя команда продолжает меня удивлять»
20:47 · Англия. Премьер-лига
Доку – самый молодой в истории АПЛ с четырьмя ассистами в матче
20:28 · Англия. Премьер-лига
Антони — худший игрок «Манчестер Юнайтед» в матче с «Фулхэмом»
20:25 · Англия. Премьер-лига
​Ираола: «Нас наказали слишком жестоко»
20:21 · Англия. Чемпионшип
​Гнонто хочет покинуть «Лидс»
Все новости
Рекомендуем