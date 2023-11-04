«Ньюкасл» минимально дома переиграл «Арсенал»

«Ньюкасл» и «Арсенал» выдали довольно блеклый матч. Казалось, что «канониры» готовы были довольствоваться ничьей, но гол Гордона принёс «сорокам» успех.

В одиннадцатом туре английской Премьер-лиги состоялся матч с приставкой «топ» - в Ньюкасл приехал «Арсенал». «Канониры» к этой встрече подходили на третьем месте, на два очка отставая от лидера «Тоттехэма». «Ньюкасл» же растерял очки и был шестым в семи баллах позади от подопечных Микеля Артеты.

«Сороки» активно начали матч и использовали свой фирменный прессинг. В одном из эпизодов после неудачного паса Габриэля назад едва Уилсон не накрыл Райю, но испанец успел вовремя выйти из ворот и разрядить обстановку. Постепенно «Арсенал» пришёл в себя и перестал давать сопернику поддавливать себя.

Моментов в матче долгое время не было. По итогам получаса игры можно было лишь отметить попытку Мартинелли пробить после навеса с углового, но его попытка была заблокирована. В какой-то момент лондонцы заработали четыре угловых подряд, но ничего извлечь из этого не смогли.

Первый по-настоящему острый момент в матче возник за пять минут до перерыва. Альмирон получил мяч справа в штрафной, покатил его на ход Триппьеру, который навесил на дальний угол вратарской, где Гордон не смог толком обработать футбольный снаряд. Гости ответили уже в компенсированное время к первому тайму. Мартинелли слева ворвался в штрафную, сместился правее и бил в ближний угол, но Поуп был на месте. На этому команды отправились на перерыв.

В начале второго тайма Уилсон зацепился за мяч на чужой половине поля и сделал передачу на Альмирона, который приблизился к штрафной и покатил левее на Гордона, но тот затянул с ударом в выгодной позиции, и его накрыли. У «Арсенала» действия в атаке не получались, да и казалось, что гостей ничья устраивала. При этом на поле было довольно много стыков и борьбы.

В середине второго тайм «сороки» счёт всё же открыли. У Мёрфи удар не получился, но Уиллок догнал мяч на лицевой и навесил. Райя пролетел мимо мяч, Габриэль не смог его выбить в борьбе с Жоэлинтоном. В итоге футбольный снаряд оказался у Гордона, который не промахнулся мимо пустых ворот. ВАР долго проверял взятие ворот на соответствие правилам, но в итоге гол был запущен.

Гости, естественно, постарались после этого взять игру под свой контроль и прибавить, но «Ньюкасл» старался держать ход событий под контролем. В итоге до финального свистка толком ни одна из команд больше ничего не создала. Гости в концовке устроили навал, но не более того. Даже почти десять добавленных минутах лондонцам не помогли. Таким образом, «Арсенал» отстал на три очка от «Манчестер Сити», который чуть ранее добился победы.

Через неделю «Арсенал» примет «Бёрнли», правда, пока в мыслях лондонцев поединок с «Севильей» в Лиге чемпионов. «Ньюкасл» же готовится к двум гостевым матчам. В рамках Лиги чемпионов «сороки» поедут в Дортмунд к «Боруссии», а в Премьер-лиге - к «Борнмуту».