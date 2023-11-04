«Манчестер Сити» не проигрывает в 38 матчах подряд, когда на поле выходит Родри

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри продлил личную беспроигрышную серию.

Испанский футболист помог «горожанам» разгромить «Борнмут» (6:1), отметившись голевой передачей. По сведениям Squawka, Родри не знает поражений в цветах «Манчестер Сити» уже на протяжении 38 поединков кряду. При этом, что примечательно, за данный период команда Гвардиолы проиграла трижды в текущем сезоне, когда опорный хавбек отбывал дисквалификацию во внутренних турнирах, а также успела потерпеть поражение в конце прошлой кампании – тогда игрок остался на скамейке запасных.

С момента начала серии Родри «Сити» завоевал Премьер-лигу, Кубок Англии, Лигу чемпионов и европейский Суперкубок.