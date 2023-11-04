«Бёрнли» установил антирекорд высшего английского дивизиона

«Бёрнли» по-прежнему не может набрать очки в домашних матчах Премьер-лиги.

В субботу «кларетовые» уступили в родных стенах «Кристал Пэлас», пропустив по одному голу в каждом из таймов. Это поражение стало для «Бёрнли» шестым в шести домашних поединках АПЛ на старте кампании. По информации Opta, ранее ни одна команда в истории высшего английского дивизиона не начинала сезон с шести подряд проигрышей на своём поле.

На данный момент «Бёрнли» занимает 19-ю строчку в Премьер-лиге с четырьмя набранными очками после 11 туров.

Напомним, что в прошлом сезоне коллектив Венсана Компани стал победителем Чемпионшипа.