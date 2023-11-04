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​Чичарито и «Лос-Анджелес Гэлакси» расстаются

04 Ноября 2023 • 21:56 Комментировать

Подошла к концу эпопея выступлений мексиканского нападающего Чичарито, известного также как Хавьер Эрнандес, в американском чемпионате МЛС. «Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о расставании с бывшим футболистом «Баварии» и «Манчестер Юнайтед», который выступал в американском чемпионате на протяжении трех лет.

Как водится, в сообщение были вставлены и слова благодарности игроку. который забил в общей сложности три с половиной десятка мячей за калифорнийский клуб. Правда, в мае он получил тяжелую травму и не оправился от ее последствий до сих пор, так что в какой-то степени клуб выставляет игрока в непростой момент его карьеры.

Чичарито, если разочаровал американский МЛС, то, может, интересны российские МЛС?


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Евро-Футбол.Ру,
Хавьер Эрнандес Лос-Анджелес Гэлакси
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