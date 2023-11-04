«Ньюкасл» и два гранда Серии А поспорят за Копмейнерса в январе

Полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс может сменить клубную прописку по ходу сезона.

Нидерландец мог покинуть ряды коллектива из Бергамо ещё летом, однако руководство клуба не пожелало отпускать ключевого игрока. Как сообщает журналист Экрем Конур, «Ньюкасл», «Ювентус» и миланский «Интер» готовы провернуть попытку приобретения Копмейнерса в январе. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 35 млн евро.

В текущем сезоне Тён Копмейнерс отыграл 12 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.