Де Дзерби: «Мы в борьбе»

В одиннадцатом туре английского чемпионата «Брайтон» не сумел обыграть испытывающий не лучшие времена «Эвертон», игра закончилась со счетом 1:1. Но итальянский наставник «чаек» Роберто де Дзерби, тем не менее, доволен игрой своих подопечных.

- Я горжусь нашим выступлением, несмотря на сложный момент. У нас много травмированных, много молодежи, но мы доминировали. Однако для победы надо также забивать голы. У нас были шансы, но мы не реализовали все наши возможности. Тем не менее, мы в борьбе, мы заработали очко. Я рад этому, - цитирует слова итальянского специалиста BBC Sport.