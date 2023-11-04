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Гвардиола прокомментировал травму Холанна

04 Ноября 2023 • 21:28 Комментировать
Манчестер Сити
6:1
Борнмут

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о повреждении Эрлинга Холанна.

Норвежский нападающий вышел в стартовом составе в матче Премьер-лиги против «Борнмута» (6:1), но был заменён перед началом второго тайма из-за травмы, так и не отметившись результативными действиями.

«Эрлинг подвернул лодыжку. Он чувствовал себя некомфортно, и мы не хотели рисковать им. Надеюсь, всё не слишком серьёзно. Думаю, он вернётся ко вторнику, но, возможно, с этим придётся подождать до следующего воскресенья», – приводит BBC слова Гвардиолы.

7 ноября «горожане» сыграют против «Янг Бойз» в Лиге чемпионов, а 11-го числа встретятся с «Челси» в рамках АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн ещё теги

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