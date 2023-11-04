Салиба: «Райс — это Lamborghini Urus»

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба высказался о своём одноклубнике Деклане Райсе.

«Деклан Райс — это Lamborghini Urus. Да, он очень выносливый, быстрый и к тому же действительно хорош с мячом», — цитирует Салиба Arsenal News Channel.

24-летний хавбек пополнил состав «канониров» минувшим летом, перебравшись из «Вест Хэма». В текущем сезоне Райс принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором двух результативных передач.

В эти минуты «Арсенал» проводит встречу 11-го тура Английской премьер-лиги против «Ньюкасла». За всеми событиями игры можно следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.