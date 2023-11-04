«Манчестер Сити» выиграл 22 домашних матча подряд – второй результат в истории английского футбола

«Манчестер Сити» в очередной раз добился победы в родных стенах, не оставив шансов «Борнмуту» (6:1).

Победная серия «горожан» на домашнем поле стартовала ещё в начале года, а сегодня продлилась до 22 матчей. По информации Opta, это второй по продолжительности показатель в истории английского футбола среди клубов высшей лиги: только «Сандерленду» образца 1890-1892 годов удалось выдать ещё более впечатляющую череду выигранных домашних встреч – 24.

7 ноября «Манчестер Сити» снова сыграет дома – соперником будет «Янг Бойз». Поединок пройдёт в рамках четвёртого тура групповой стадии Лиги чемпионов.