Гвардиола оценил игру Доку

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о выступлении Жереми Доку, сделавшего четыре голевые передачи в матче против «Борнмута».

К «покеру» из ассистов бельгиец добавил и забитый мяч, который положил начало разгрому «вишен» (6:1).

«Он действительно умён, у него есть способность принимать правильные решения. Иногда, собирая на себя несколько игроков соперников, он делает дополнительный пас, и это по-настоящему уместно. Жереми отлично разбирается в игре и постоянно представляет угрозу у чужой штрафной. Я не хочу менять его игру, ведь он здорово проявляет себя в каждом матче, особенно когда мы играем дома», – приводит BBC слова испанского тренера.