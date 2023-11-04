Гвардиола: «Моя команда продолжает меня удивлять»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился впечатлениями после победы в матче против «Борнмута» (6:1).

«Горожане» возглавили турнирную таблицу, на одно очко опередив «Тоттенхэм», который сыграет с «Челси» в воскресенье.

«Мы не ожидали, что «Борнмут» будет играть с пятью защитниками. Мы смогли забить в нужные моменты, но второй тайм соперники начали лучше нас. Даже при счёте 3:0 игроки «Борнмута» действовали очень агрессивно и решительно.

Меня удивляет моя команда. После 11-ти туров мы на вершине в АПЛ, лидирует в группе Лиги чемпионов. Я вижу невероятную самоотдачу на тренировках. Каждый хочет играть и знает, что должен быть хорош», – сказал в интервью Sky Гвардиола.