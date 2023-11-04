Доку – самый молодой в истории АПЛ с четырьмя ассистами в матче

Игрок атаки «Манчестер Сити» Жереми Доку сегодня очень активно поучаствовал в разгроме «Борнмута» (6:1). Да так, что оформил сразу четыре ассиста в одной игре, а также забил один гол.

Таким образом, Доку стал самым молодым игроком в истории Премьер-лиги, который отдал четыре ассиста в одном матче. А также самым молодым из тех, кто набрал пять баллов по «гол+пас» в матче АПЛ.

Напомним, что Доку перешёл в состав «горожан» минувшим летом из французского «Ренна». С 2018 до 2020 года воспитанник «Андерлехта» выступал в Бельгии за свой родной клуб.

Доку разорвал «Борнмут»