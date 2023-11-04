​Ираола: «Нас наказали слишком жестоко»

В одиннадцатом туре английского чемпионата «Борнмут» съездил в гости к чемпиону страны «Манчестер Сити», но там «вишни» были буквально раздавлены на сок - подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли со счетом 6:1. Наставник «Борнмута» Андони Ираола считает итоговый счет слишком жестоким:

- Я не считаю, что счет отражает события игры. Слишком жестокое наказание. Они реализовали буквально каждый свой момент. Во втором тайме мы были даже лучше, но нам не хватало агрессивности. Но когда вы встречаетесь с такими командами, всегда есть вероятность, что все закончится так, - цитирует слова Ираолы BBC Sport.