Бернарду Силва впервые за два года оформил дубль в АПЛ

В субботу, 4 ноября, «Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» в 11-м туре Английской премьер-лиги.

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «горожан». Силва провел на поле 85 минут и стал автором двух забитых мячей.

Этот дубль стал первым для португальского хавбека в АПЛ с декабря 2021 года. В той встрече Силва смог дважды поразить ворота «Уотфорда» (3:1) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

В нынешнем сезоне 29-летний игрок провел 12 матчей во всех турнирах, забил три гола и записал в свой актив два ассиста.

Благодаря победе «Манчестер Сити» возглавил турнирную таблицу АПЛ, опередив «Тоттенхэм». Однако у «шпор» есть игра в запасе.