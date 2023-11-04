«Брентфорд» добыл волевую победу в матче с «Вест Хэмом»

«Брентфорд» и «Вест Хэм» провели результативный матч 11-го тура Премьер-лиги, забив практически всё, что летело в створ. Нил Мопе быстро открыл счет ударом головой. Мохаммед Кудус ответил голевым ударом ножницами. Вскоре он же пробил в штангу, а Джаррод Боуэн добавил мяч - 1:2. В конце тайма Майкл Антонио и Брайан Мбеумо чудом не забили свои моменты. Сразу после перерыва счет сравнялся после автогола Константиноса Мавропаноса, а на 69-й минуте Натан Коллинз ударом головой сделал счет 3:2.
«Брентфорд» вышел на девятое место, противник - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Мопе Нил11'
|19'Кудус Мохаммед (1:1)
|26'Боуэн Джаррод (1:2)
|(2:2) Мавропанос Константинос55'
|(3:2) Коллинз Натан69'
Флеккен Марк46' (Стракоша Томас (46') •Айер Кристоффер 24'79' (Расмуссен Мадс (79') •Коллинз Натан•Пиннок Итан•Янельт Витали90' (Ми Бен (90') •Ониика Фрэнк•Норгор Кристиан•Йенсен Матиас79' (Ярмолюк Егор (79') •Мбеумо Брайан•Мопе Нил•Висса Йоан89' (Годдос Саман (89')
Ареола Альфонс•Цоуфал Владимир•Мавропанос Константинос• 62'Агер Наиф•Эмерсон Палмиери• 12'Кудус Мохаммед•Уорд-Праус Джеймс•Соучек Томаш• 52'Бенрахма Саид64' (Ингс Дэнни (64') • 90'Боуэн Джаррод•Антонио Майкл64' (Форнальс Пабло (64')
04 ноября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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