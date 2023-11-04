«Брентфорд» добыл волевую победу в матче с «Вест Хэмом»

«Брентфорд» и «Вест Хэм» провели результативный матч 11-го тура Премьер-лиги, забив практически всё, что летело в створ. Нил Мопе быстро открыл счет ударом головой. Мохаммед Кудус ответил голевым ударом ножницами. Вскоре он же пробил в штангу, а Джаррод Боуэн добавил мяч - 1:2. В конце тайма Майкл Антонио и Брайан Мбеумо чудом не забили свои моменты. Сразу после перерыва счет сравнялся после автогола Константиноса Мавропаноса, а на 69-й минуте Натан Коллинз ударом головой сделал счет 3:2.

«Брентфорд» вышел на девятое место, противник - 11-й.