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«Брентфорд» добыл волевую победу в матче с «Вест Хэмом»

04 Ноября 2023 • 20:05 Комментировать
Брентфорд
3:2
Вест Хэм

«Брентфорд» и «Вест Хэм» провели результативный матч 11-го тура Премьер-лиги, забив практически всё, что летело в створ. Нил Мопе быстро открыл счет ударом головой. Мохаммед Кудус ответил голевым ударом ножницами. Вскоре он же пробил в штангу, а Джаррод Боуэн добавил мяч - 1:2. В конце тайма Майкл Антонио и Брайан Мбеумо чудом не забили свои моменты. Сразу после перерыва счет сравнялся после автогола Константиноса Мавропаноса, а на 69-й минуте Натан Коллинз ударом головой сделал счет 3:2.

«Брентфорд» вышел на девятое место, противник - 11-й.

Протокол игры  
Брентфорд3:2Вест Хэм
(1:0) Мопе Нил11'  
  19'Кудус Мохаммед (1:1)
  26'Боуэн Джаррод (1:2)
(2:2) Мавропанос Константинос55'  
(3:2) Коллинз Натан69'  
Флеккен Марк 46' (Стракоша Томас ( 46') Айер Кристоффер  24' 79' (Расмуссен Мадс ( 79') Коллинз НатанПиннок ИтанЯнельт Витали 90' (Ми Бен ( 90') Ониика ФрэнкНоргор КристианЙенсен Матиас 79' (Ярмолюк Егор ( 79') Мбеумо БрайанМопе НилВисса Йоан 89' (Годдос Саман ( 89')
Запасные: Йоргенсен Матиас ЗанкаОлакигбе МайклБрирли ИтанValintino Adedokun
Ареола АльфонсЦоуфал ВладимирМавропанос Константинос  62'Агер НаифЭмерсон Палмиери  12'Кудус МохаммедУорд-Праус ДжеймсСоучек Томаш  52'Бенрахма Саид 64' (Ингс Дэнни ( 64'  90') Боуэн ДжарродАнтонио Майкл 64' (Форнальс Пабло ( 64')
Запасные: Керер ТилоДжонсон БенОгбонна АнджелоКорне МаксвеллФабьянски ЛукашДивин МубамаКрессуэлл Аарон
04 ноября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Брентфорд

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