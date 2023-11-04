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Пенальти на 10-й добавленной минуте принёс «Шеффилд Юнайтед» первую победу в сезоне

04 Ноября 2023 • 20:03 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
2:1
Вулверхэмптон

Набравший всего два очка на старте сезона «Шеффилд Юнайтед» в 11-м туре чемпионата Англии играл дома против «Вулверхэмптона». Встреча получилась очень упорной с минимальным количеством прицельных ударов. На 47-й минуте Камерон Арчер дальним ударом минимально промахнулся. Посчитаем это пристрелкой, так как на 72-й минуте у него всё получилось  - 1:0. На 89-й минуте Жан-Рикнер Беллегард восстановил паритет (1:1) и поставил под вопрос первую победу соперника в сезоне. Все решил пенальти, реализованный на 90+10 минуте Оливером Норвудом - 2:1.

«Шеффилд Юнайтед» набрал четвертое очко и делит последнее место, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Шеффилд Юнайтед2:1Вулверхэмптон
(1:0) Арчер Камерон72'  
  89'Беллегард Жан-Рикнер (1:1)
(2:1) Норвуд Оливер90'  
Фодеринхэм УэслиБэлдок Джордж  22'Трасти ОстонРобинсон ДжекБогл ДжейденТомас ЛюкВинисиус СоузаНорвуд ОливерХамер Густаво  89' 90' (Осборн Бен ( 90') Брюстер Риан 45' (Макати Джон ( 45') Арчер Камерон
Запасные: Флек ДжонСлимане АнисБрукс ЭндриОсула ВильямТраоре БениАмиссах ДжорданЛаруси Яссер
Са ЖозеКилман МаксДоусон Крэйг  49'Гомеш Тоти 81' (Силва Фабио ( 81'  82') Семеду НелсонЛемина МариоДойл Томми  58' 70' (Траоре Бубакар ( 70') Аит-Нури РаянХи-Чан ХванКалайджич Саша 61' (Беллегард Жан-Рикнер ( 61') Кунья Матеус
Запасные: Буэно СантьягоГомес ЖоаоДоэрти МэттБентли ДаниелХонни КастроСарабия Пабло
04 ноября. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед

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