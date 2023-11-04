Пенальти на 10-й добавленной минуте принёс «Шеффилд Юнайтед» первую победу в сезоне

Набравший всего два очка на старте сезона «Шеффилд Юнайтед» в 11-м туре чемпионата Англии играл дома против «Вулверхэмптона». Встреча получилась очень упорной с минимальным количеством прицельных ударов. На 47-й минуте Камерон Арчер дальним ударом минимально промахнулся. Посчитаем это пристрелкой, так как на 72-й минуте у него всё получилось - 1:0. На 89-й минуте Жан-Рикнер Беллегард восстановил паритет (1:1) и поставил под вопрос первую победу соперника в сезоне. Все решил пенальти, реализованный на 90+10 минуте Оливером Норвудом - 2:1.

«Шеффилд Юнайтед» набрал четвертое очко и делит последнее место, соперник - 13-й.