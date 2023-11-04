Пенальти на 10-й добавленной минуте принёс «Шеффилд Юнайтед» первую победу в сезоне

Набравший всего два очка на старте сезона «Шеффилд Юнайтед» в 11-м туре чемпионата Англии играл дома против «Вулверхэмптона». Встреча получилась очень упорной с минимальным количеством прицельных ударов. На 47-й минуте Камерон Арчер дальним ударом минимально промахнулся. Посчитаем это пристрелкой, так как на 72-й минуте у него всё получилось - 1:0. На 89-й минуте Жан-Рикнер Беллегард восстановил паритет (1:1) и поставил под вопрос первую победу соперника в сезоне. Все решил пенальти, реализованный на 90+10 минуте Оливером Норвудом - 2:1.
«Шеффилд Юнайтед» набрал четвертое очко и делит последнее место, соперник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Арчер Камерон72'
|89'Беллегард Жан-Рикнер (1:1)
|(2:1) Норвуд Оливер90'
Фодеринхэм Уэсли•Бэлдок Джордж• 22'Трасти Остон•Робинсон Джек•Богл Джейден•Томас Люк•Винисиус Соуза•Норвуд Оливер•Хамер Густаво 89'90' (Осборн Бен (90') •Брюстер Риан45' (Макати Джон (45') •Арчер Камерон
Са Жозе•Килман Макс•Доусон Крэйг• 49'Гомеш Тоти81' (Силва Фабио (81') • 82'Семеду Нелсон•Лемина Марио•Дойл Томми 58'70' (Траоре Бубакар (70') •Аит-Нури Раян•Хи-Чан Хван•Калайджич Саша61' (Беллегард Жан-Рикнер (61') •Кунья Матеус
04 ноября. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
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