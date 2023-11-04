Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» всё же не удержал победу над «Брайтоном»

04 Ноября 2023 • 20:00 Комментировать
Эвертон
1:1
Брайтон

В 11-м туре Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Брайтон» и отдал мяч противнику после седьмой минуты, когда Виталий Миколенко пробил с правой и открыл счет при помощи рикошета. Льюис Данк быстро сравнял счет, но ВАР усмотрел там офсайд. Несмотря на контроль мяча больше 80%, гости так ничего толком и не создали до последних минут. И все же счет сравнялся после автогола Эшли Янга.

Ливерпульцы идут на 15-м месте, соперник - шестой.

Протокол игры  
Эвертон1:1Брайтон
(1:0) Миколенко Виталий7'  
  84'Янг Эшли (1:1)
Пикфорд ДжорданЯнг Эшли 90' (Паттерсон Нэйтан ( 90') Тарковски Джеймс  81'Брэнтуэйт Джерред  77'Миколенко ВиталийХаррисон ДжекГарнер ДжеймсГуэйе Идрисса  43'Макнил ДуайтДукуре Абдулай  54'Калверт-Льюин Доминик 90' (Гомеш Бету ( 90')
Запасные: Данджума АрноЧермити ЮссефЛонерган ЭндиКин МайклГодфри БенВиржиния ЖоауДоббин Льюис
Вербрюгген БартВельтман ЙоелВан Хекке Ян-ПольДанк Льюис  23'Милнер Джеймс 79' (Буонанотте Факундо ( 79') Лаллана Адам 46' (Педро Жоао ( 46') Гилмор Билли  20' 68' (Дауд Махмуд ( 68') Гросс ПаскальСаймон Адингра 90' (Роша Игор II ( 90') Фергюсон Эван 68' (Фати Ансу ( 68') Митома Каору
Запасные: Стил ДжейсонБалеба КарлосУэбстер АдамХиншелвуд Джек
04 ноября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Брайтон

Новости по матчу

18:50
Эвертон — Брайтон: прогноз и ставка на матч Английской премьер-лиги — 4 ноября 2023
18:35
«Эвертон» продлил контракт с хавбеком основы
21:12
«Эвертон» - «Брайтон»: прогноз и ставки БК Pinnacle
19:32
«Брайтон» продлил контракт с вратарём
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
1
4.20 3.55 1.97
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Брайтон Брайтон
1
1
3.70 3.60 2.06
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Борнмут Борнмут
6
1
1.15 9.60 19.00
Видео
Окончен
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2
1
3.10 3.35 2.46
Видео
Окончен
Бёрнли Бёрнли
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
0
2
2.70 3.40 2.70
Видео
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Вест Хэм Вест Хэм
3
2
2.46 3.50 2.95
Видео
42 мин
Ньюкасл Ньюкасл
Арсенал Арсенал
0
0
2.60 3.40 2.85
Видео
05.11.23 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Астон Вилла Астон Вилла
3.50 3.50 2.17
Видео
05.11.23 в 19:30
Лутон Таун Лутон Таун
Ливерпуль Ливерпуль
10.00 5.80 1.32
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
21:12 · Англия. Премьер-лига
Салиба: «Райс — это Lamborghini Urus»
21:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» выиграл 22 домашних матча подряд – второй результат в истории английского футбола
20:59 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оценил игру Доку
20:49 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Моя команда продолжает меня удивлять»
20:47 · Англия. Премьер-лига
Доку – самый молодой в истории АПЛ с четырьмя ассистами в матче
20:28 · Англия. Премьер-лига
Антони — худший игрок «Манчестер Юнайтед» в матче с «Фулхэмом»
20:25 · Англия. Премьер-лига
​Ираола: «Нас наказали слишком жестоко»
20:21 · Англия. Чемпионшип
​Гнонто хочет покинуть «Лидс»
20:20 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг подвёл итоги матча против «Фулхэма»
20:15 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва впервые за два года оформил дубль в АПЛ
20:05 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» добыл волевую победу в матче с «Вест Хэмом»
20:03 · Англия. Премьер-лига
Пенальти на 10-й добавленной минуте принёс «Шеффилд Юнайтед» первую победу в сезоне
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» всё же не удержал победу над «Брайтоном»
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:58 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» благодаря невероятной реализации обыграл «Бёрнли»
Все новости
Рекомендуем