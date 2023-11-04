«Эвертон» всё же не удержал победу над «Брайтоном»

В 11-м туре Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Брайтон» и отдал мяч противнику после седьмой минуты, когда Виталий Миколенко пробил с правой и открыл счет при помощи рикошета. Льюис Данк быстро сравнял счет, но ВАР усмотрел там офсайд. Несмотря на контроль мяча больше 80%, гости так ничего толком и не создали до последних минут. И все же счет сравнялся после автогола Эшли Янга.
Ливерпульцы идут на 15-м месте, соперник - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Миколенко Виталий7'
|84'Янг Эшли (1:1)
Пикфорд Джордан•Янг Эшли90' (Паттерсон Нэйтан (90') •Тарковски Джеймс• 81'Брэнтуэйт Джерред• 77'Миколенко Виталий•Харрисон Джек•Гарнер Джеймс•Гуэйе Идрисса• 43'Макнил Дуайт•Дукуре Абдулай• 54'Калверт-Льюин Доминик90' (Гомеш Бету (90')
Вербрюгген Барт•Вельтман Йоел•Ван Хекке Ян-Поль•Данк Льюис• 23'Милнер Джеймс79' (Буонанотте Факундо (79') •Лаллана Адам46' (Педро Жоао (46') •Гилмор Билли 20'68' (Дауд Махмуд (68') •Гросс Паскаль•Саймон Адингра90' (Роша Игор II (90') •Фергюсон Эван68' (Фати Ансу (68') •Митома Каору
Запасные: Стил Джейсон•Балеба Карлос•Уэбстер Адам•Хиншелвуд Джек
04 ноября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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