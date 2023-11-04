«Эвертон» всё же не удержал победу над «Брайтоном»

В 11-м туре Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Брайтон» и отдал мяч противнику после седьмой минуты, когда Виталий Миколенко пробил с правой и открыл счет при помощи рикошета. Льюис Данк быстро сравнял счет, но ВАР усмотрел там офсайд. Несмотря на контроль мяча больше 80%, гости так ничего толком и не создали до последних минут. И все же счет сравнялся после автогола Эшли Янга.

Ливерпульцы идут на 15-м месте, соперник - шестой.