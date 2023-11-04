Доку разорвал «Борнмут»: четыре голевые передачи и точный удар бельгийца позволили «Манчестер Сити» победить очень крупно

«Манчестер Сити» и «Борнмут» сошлись в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 11-го тура АПЛ состоялся 4 ноября на стадионе «Этихад».

Недельный цикл подготовки к матчу получил «Манчестер Сити», ранее вылетевший из Кубка английской лиги, так что к «Борнмуту» команда Хосепа Гвардиолы подходила в хорошем состоянии. Испанский тренер даже решил применить небольшую ротацию, дабы оставить силы на Лигу чемпионов. Гвардиол, Фоден и Грилиш остались на скамейке запасных, зато место в старте нашлось Матео Ковачичу, поддерживающему мощное атакующее трио: Бернарду Силва, Альварес, Доку и непосредственно Эрлинга Холанна.

«Манчестер Сити» естественно начал с давления, сразу показав, кто в доме хозяин. Серия подач полетела на Холанна, которому всегда мешало выпрыгивать соперника два-три. Кроссы были не особо опасны, но давление ощущалось. «Горожане» просто обложили штрафную площадь «Борнмута», подачи летели со всех сторон. Даже необычно было наблюдать за такой игрой – в первые полчаса хозяева подали пять угловых ударов. После одного из корнеров Холанн пробил и рикошетом от защитника попал в штангу.

Давление всё нарастало, пусть моменты и не возникали регулярно. А их много и не понадобилось. На исходе получаса игры Докю классно ускорился на фланге, в «стеночку» обыгрался с Родри и пробил «щёчкой» под самую штангу – 1:0. Динамичный эпизод не стал единственным, три минуты спустя Бернарду Силва по сути матч закончил. Опять же Доку продрался по краю, теперь уже справа, раскачал двух защитников и прострелил. Набежавший Бернарду Силва с точки пенальти пробил в касание – 2:0.

Чтобы уж совсем не возникало сомнений в преимуществе «горожан», Доку ещё и третий мяч сообразил до перерыва, закончив вообще всё. Теперь уже Бернарду Силва перевёл мяч на бельгийца, тот на замахе убрал опекуна и пробил в спину Аканджи – 3:0, Гол в итоге записали на защитника «Сити». «Борнмут» лишь отбивался от ударов и угловых, за первый тайм «горожане» подали 9 корнеров, а гости, соответственно, ни одного.

Вторая половина встречи началась с ожидаемой замены Холанна (вышел Фоден) и неожиданного гола «Борнмута». Но счёт на табло не изменился – Кристи из метрового офсайда простреливал на Соланке, замкнувшего передачу. Зато «Сити» сделал выводы и решил не отпускать вожжи. Опять солировал Доку: с левого края Жереми перевёл мяч к центру, на 11-метровой отметке принял его Фоден, качнул Келли и мощно пробил – 4:0. Третий ассист Доку за матч, топ-уровень!

Просто легчайшая победа «Манчестер Сити», расслабившегося лишь под конец. «Борнмут» поднял голову и всё-таки затолкал гол престижа. Свежий Синистерра первым касанием принял прострел Ааронса справа, а вторым точно пробил из-под Уокера – 4:1. Но на большее гости не сподобились, уехали с разгромом. А «Сити» просто сэкономил силы во втором тайме, ещё и оставив за собой последнее слово. Действующие лица угадываются легко: Доку шикарной диагональю отправил в прорыв Бернарду Силву, португалец на замахе убрал Келли и мягко перекинул Раду – 5:1.

Только шестой гол «Сити» явил матчу новых героев. Оскар Бобб разыграл угловой и вырезал отличный кросс, который ударом в падении завершил Аке – 6:1. Яркая победа «Манчестер Сити».