«Кристал Пэлас» благодаря невероятной реализации обыграл «Бёрнли»

В 11-м туре чемпионата Англии «Бёрнли» принимал «Кристал Пэлас». Хозяева в разы чаще били по воротам, но в створ почти не попадали в отличие от противника, который почти ничего не создал и вел в счете полтора тайма. На 22-й минуте Джордан Айю вывел практически на пустые ворота Джеффри Шлуппа - 0:1. Перед финальным свистком Тайрик Митчелл поставил точку - 0:2. Это был третий удар гостей за поединок.

«Бёрнли» остается на предпоследнем месте, соперник - 10-й.