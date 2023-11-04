«Кристал Пэлас» благодаря невероятной реализации обыграл «Бёрнли»

В 11-м туре чемпионата Англии «Бёрнли» принимал «Кристал Пэлас». Хозяева в разы чаще били по воротам, но в створ почти не попадали в отличие от противника, который почти ничего не создал и вел в счете полтора тайма. На 22-й минуте Джордан Айю вывел практически на пустые ворота Джеффри Шлуппа - 0:1. Перед финальным свистком Тайрик Митчелл поставил точку - 0:2. Это был третий удар гостей за поединок.
«Бёрнли» остается на предпоследнем месте, соперник - 10-й.
Протокол игры
|22'Шлупп Джеффри (0:1)
|90'Митчелл Тайрик (0:2)
Траффорд Джеймс•Витиньо Виктор II•О'Ши Дара•Бейер Джордан86' (Ндайишимий Майк (86') •Тэйлор Чарли•Гудмундссон Йоханн90' (Ларсен Якоб-Бруун (90') •Берге Сандер•Браунхилл Джош•Колеошо Лука78' (Редмонд Натан (78') •Родригес Джей•Амдуни Зеки78' (Одоберт Уилсон (78')
Джонстон Сэм•Уорд Джоэл70' (Ахамада Науиру (70') •Андерсен Йоаким• 90'Гехи Марк• 45'Митчелл Тайрик•Дукуре Шейк58' (Эзе Эберечи (58') •Хефферсон Лерма• 90'Айю Джордан• 45'Хьюз Уилл•Шлупп Джеффри70' (Клайн Натаниэль (70') •Эдуар Одсонн 16'86' (Ричардс Крис (86')
04 ноября. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
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