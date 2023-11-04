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«Кристал Пэлас» благодаря невероятной реализации обыграл «Бёрнли»

04 Ноября 2023 • 19:58 Комментировать
Бёрнли
0:2
Кристал Пэлас

В 11-м туре чемпионата Англии «Бёрнли» принимал «Кристал Пэлас». Хозяева в разы чаще били по воротам, но в створ почти не попадали в отличие от противника, который почти ничего не создал и вел в счете полтора тайма. На 22-й минуте Джордан Айю вывел практически на пустые ворота Джеффри Шлуппа - 0:1. Перед финальным свистком Тайрик Митчелл поставил точку - 0:2. Это был третий удар гостей за поединок.

«Бёрнли» остается на предпоследнем месте, соперник - 10-й.

Протокол игры  
Бёрнли0:2Кристал Пэлас
  22'Шлупп Джеффри (0:1)
  90'Митчелл Тайрик (0:2)
Траффорд ДжеймсВитиньо Виктор IIО'Ши ДараБейер Джордан 86' (Ндайишимий Майк ( 86') Тэйлор ЧарлиГудмундссон Йоханн 90' (Ларсен Якоб-Бруун ( 90') Берге СандерБраунхилл ДжошКолеошо Лука 78' (Редмонд Натан ( 78') Родригес ДжейАмдуни Зеки 78' (Одоберт Уилсон ( 78')
Запасные: Мурич АриянетЗарури АнассМассенжо Хан-НоаДелькруа ХаннесРобертс Коннор II
Джонстон СэмУорд Джоэл 70' (Ахамада Науиру ( 70') Андерсен Йоаким  90'Гехи Марк  45'Митчелл ТайрикДукуре Шейк 58' (Эзе Эберечи ( 58') Хефферсон Лерма  90'Айю Джордан  45'Хьюз УиллШлупп Джеффри 70' (Клайн Натаниэль ( 70') Эдуар Одсонн  16' 86' (Ричардс Крис ( 86')
Запасные: Холдинг РобМэттьюз РемиРидевальд ЖайроФранса МатеусМатета Жан-Филипп
04 ноября. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Кристал Пэлас

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