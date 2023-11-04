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Фернандеш поддержал Магуайра

04 Ноября 2023 • 19:13 Комментировать

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о своём одноклубнике Гарри Магуайре, в адрес которого в последнее время поступает много критики.

«У него всё очень хорошо получается на поле, Гарри действительно заслуживает уважения. Я надеюсь, что он сможет остаться на своём уровне и будет показывать достойный футбол», - приводит слова Фернандеша журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Стоит отметить, что именно до португальца капитаном «красных дьяволов» был игрок сборной Англии.

В текущем сезоне Магуайр принял участие в восьми играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Гарри Магуайр ещё теги
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