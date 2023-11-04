​Уилшер забыл английские города - «Арсенал» U18 приехал в Борнмут вместо Брайтона

В то время как наставник взрослого, основного состава «Арсенала» испанский специалист Микель Артета прочит Джеку Уилшеру руководство взрослой командой в будущем, пока что тому не мешало бы взять уроки географии родного края.

Руководимый им юношеский состав «Арсенала» заблудился и был вынужден просить о переносе матча с «Брайтоном». А все потому что автобус с игроками по какой-то причине поехал в Борнмут вместо Брайтона! Между двумя городами - не менее 150 километров, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

А ведь есть еще и Борнмут - как тут не запутаться-то?!