​Энтони Тэйлора разжалуют в арбитры Чемпионшипа

Английский арбитр Энтони Тэйлор уйдет на понижение, но не вследствие жалоб Жозе Моуринью, который был очень недоволен его весенним судейством в финале Лиги Европы, а за бездарное судейство в матче АПЛ между «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном».

Тогда Тэйлор назначил пенальти в пользу «сорок» даже несмотря на то, что судья на VAR настоятельно советовал ему не делать это.

Признать свою неправоту Тэйлор не смог, и теперь перевоспитывать его будет Чемпионшип, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Уже в эти выходные Тэйлор рассудит игру «Престона» и «Ковентри».