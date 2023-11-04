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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Энтони Тэйлора разжалуют в арбитры Чемпионшипа

04 Ноября 2023 • 18:16 Комментировать

Английский арбитр Энтони Тэйлор уйдет на понижение, но не вследствие жалоб Жозе Моуринью, который был очень недоволен его весенним судейством в финале Лиги Европы, а за бездарное судейство в матче АПЛ между «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном».

Тогда Тэйлор назначил пенальти в пользу «сорок» даже несмотря на то, что судья на VAR настоятельно советовал ему не делать это.

Признать свою неправоту Тэйлор не смог, и теперь перевоспитывать его будет Чемпионшип, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Уже в эти выходные Тэйлор рассудит игру «Престона» и «Ковентри».  


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