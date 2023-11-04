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«Манчестер Сити» объявил стартовый состав на матч с «Борнмутом»

04 Ноября 2023 • 17:07 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Борнмут
1 1.09 X 11.50 2 30.00
1-й тайм

Сегодня, 4 ноября, «Манчестер Сити» примет «Борнмут» в рамках 11-го тура Английской премьер-лиги.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола с первых минут решил выпустить на поле следующих футболистов: Эдерсон (вр), Уокер, Стоунс, Аканджи, Аке, Родри, Ковачич, Бернарду Силва, Доку, Альварес, Холанн.

Начало матча между «Манчестер Сити» и «Борнмутом» запланировано на 18:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Добавим, что перед стартом 11-го тура «Манчестер Сити» находится на 2-й строчке в АПЛ, а «Борнмут» располагается на 17-й позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
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