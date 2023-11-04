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Дайер и «Тоттенхэм» провалили переговоры, хавбек хочет покинуть клуб летом слухи

04 Ноября 2023 • 14:13 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
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06.11 23:00

Универсальный защитник Эрик Дайер и лондонский «Тоттенхэм» провалили переговоры о новом контракте, делится британский Football Insider.

По информации источника, теперь хавбек намерен покинуть состав «шпор» в статусе свободного агента после завершения сезона – летом 2024 года. А не уйти зимой, за полгода до завершения контракта.

Дайеру 29 лет, англичанин выступает за «шпор» уже почти 10 лет - с лета 2014 года. Родным для футболиста клубом является лиссабонский «Спортинг». Ранее появлялся слух, что португальский гранд может принять игрока обратно.

К слову, в этом сезоне Дайер не сыграл за «Тоттенхэм» ни минуты во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эрик Дайер

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