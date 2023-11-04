Универсальный защитник Эрик Дайер и лондонский «Тоттенхэм» провалили переговоры о новом контракте, делится британский Football Insider.

По информации источника, теперь хавбек намерен покинуть состав «шпор» в статусе свободного агента после завершения сезона – летом 2024 года. А не уйти зимой, за полгода до завершения контракта.

Дайеру 29 лет, англичанин выступает за «шпор» уже почти 10 лет - с лета 2014 года. Родным для футболиста клубом является лиссабонский «Спортинг». Ранее появлялся слух, что португальский гранд может принять игрока обратно.

К слову, в этом сезоне Дайер не сыграл за «Тоттенхэм» ни минуты во всех турнирах.