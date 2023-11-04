«Ювентус» нацелился на форварда из АПЛ

25-летний португальский нападающий Бету, выступающий в Английской премьер-лиге за «Эвертон», имеет вариант трудоустройства в чемпионате Италии. Об этом рапортует Tribal Football.

В услугах форварда заинтересован туринский «Ювентус». «Старая синьора» рассматривает возможность подписания игрока в зимнее трансферное окно. Transfermarkt оценивает стоимость Бету в 25 миллионов евро. Контракт футболиста с «ирисками» рассчитан до конца июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Бету поучаствовал в шести поединках. Нападающий пока не отметился результативными действиями.