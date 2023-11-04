Кейн: «Магуайр - один из лучших защитников Англии»

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о защитнике сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайре.

«Магуайр - один из лучших защитников Англии. В этом у меня нет сомнений. В сборной Англии никто не сомневается в игровых качествах Гарри. Все в команде знают, насколько он важен для нас», - передает слова нападающего Planet Football.

В последнее время Магуайра часто критикуют за неудачную игру.

30-летний защитник провел пять матчей за «красных дьяволов» в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Гарри отметился в этих матчах одной результативной передачей.