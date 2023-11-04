Алькантара уйдёт из «Ливерпуля»

32-летний испанский полузащитник Тьяго Алькантара близок к уходу из «Ливерпуля», об этом рапортуют журналисты Football Insider.

Согласно информации источника, опытный игрок покинет английский топ-клуб по завершении нынешнего сезона, когда подойдет к завершению срок его контракта.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Алькантара не провел ни одного поединка. Он выступает за мерсисайдский коллектив с сентября 2020 года. Его трансферная стоимость составляет 12 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает четвертое место после десяти проведенных туров.