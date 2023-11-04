Аналитики портала FourFourTwo представили рейтинг худших трансферов в истории «Манчестер Сити». Первое место в нем занял Эльяким Мангала. Вторую строчку отдали Вильфриду Бони, а третью – Джеку Родуэллу.
В десятку также попали следующие футболисты: Бенджани Мварувари, Жо, Бенжамен Менди, Мартин Демикелис, Роке Санта-Крус, Георгиос Самарас и Жером Боатенг.
«Манчестер Сити» является действующим чемпионом Английской премьер-лиги. В нынешнем розЖуныгрыше турнира подопечные Хосепа Гвардиолы занимают второе место в турнирной таблице.
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