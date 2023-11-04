«Манчестер Сити» предложил своего игрока «Ювентусу»

Опорный хавбек сборной Англии и «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс может сменить клубную прописку в январское трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

Английский гранд хочет избавиться от полузащитника грядущей зимой. «Горожане» предложили услуги игрока туринскому «Ювентусу». При этом руководство «старой синьоры» не проявляет большого интереса к Филлипсу.

Кэлвин перешел в «Манчестер Сити» из «Лидса» летом прошлого года за 49 миллионов евро. Его контракт рассчитан до середины 2028 года.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел шесть матчей, не отметившись результативными действиями.