Тен Хаг ответил, нужны ли «Манчестер Юнайтед» новые трансферы

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возможном подписании новых футболистов в ближайшие трансферные окна.

«У нашей команды хороший состав. Я уверен в этих футболистах. Они способны играть намного лучше. Это зависит от меня. Беру ответственность на себя и буду делать все возможное для того, чтобы улучшить игру команды. Я не думаю о новых трансферах», - передает слова нидерландского специалиста Sky Sports.

После десяти туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 15 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице. Ближайший матч «МЮ» проведет против лондонского «Фулхэма».