Клопп высказался о возможном уходе Салаха из «Ливерпуля»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном трансфере нападающего команды Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию.

«Мохамед никогда не говорил мне о том, что хочет уйти. Поэтому я не думал об этом ни секунды. Ничего не знаю об этом. Сейчас Салах с нами», - приводятся слова немецкого тренера в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

В прессе ходила информация, что в услугах Салаха заинтересован клуб «Аль-Иттихад».

31-летний египтянин выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 65 миллионов евро.