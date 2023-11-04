Зинченко назвал самого сложного соперника в АПЛ

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко назвал самого сложно соперника, которому он противостоял в чемпионате Англии.

«Я назову Салаха. Скорость, сила, взрывной игрок, очень опасный», - передает слова Александра ua.tribuna.com.

Зинченко выступает за лондонскую команду с 2022 года, куда перешел из «Манчестер Сити». В составе «канониров» украинский футболист провел 41 поединок, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.

После десяти туров «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего «Тоттенхэма» на два балла.