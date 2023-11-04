Тен Хаг раскритиковал Рэшфорда за вечеринку после разгрома от «Манчестер Сити»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг критически высказался о вечеринке, которую устроил нападающий команды Маркус Рэшфорд после крупного домашнего поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в чемпионате Англии.

«Я в курсе, что была вечеринка, пообщался об этом с Рэшфордом. Это неприемлемо. Я сказал ему об этом. Маркус принес свои извинения», - передает слова нидерландского специалиста BBC Sport.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 26-летний нападающий сыграл десять матчей, отметившись голом и результативной передачей. После десяти туров чемпионата страны «красные дьяволы» набрали 15 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице.