Варан может стать одноклубником Роналду

30-летний центральный защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может переехать в чемпионат Саудовской Аравии, об этом рапортует Teamtalk.

По информации источника, в услугах игрока заинтересован «Аль-Наср». Сделка может быть оформлена в январское трансферное окно. Рафаэль выступает за «красных дьяволов» с августа 2021 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до середины 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Англии Варан провел шесть поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч.