​Выяснилась преступная группировка, похитившая отца Луиса Диаса

Тема с похищением родителей Луиса Диаса продолжает держать в напряжении общество, даже несмотря на то, что мать футболиста была достаточно быстро найдена. А вот отец продолжает оставаться в руках преступников.

Между тем выяснилось, кто стоит за похищением. Это существующая еще с 60-х годов прошлого столетия преступная организация Армия национального освобождения, вторая по численности повстанческая группировка в Колумбии после всемирно известной ФАРК. Других новостей, например, о состоянии отца Луиса Диаса, пока что нет, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.