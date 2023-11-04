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​Эланга: «Роналду - лучший в мире, я многому научился у него»

04 Ноября 2023 • 03:10 Комментировать

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга не держит зла на Криштиану Роналду, несмотря на странный инцидент в феврале 2022 года, когда многим показалось, что португалец прямо на поле плюнул в Элангу. Более того, Энтони считает Роналду лучшим футболистом в мире.

- Я учился у лучшего игрока в мире. Он принес в команду очень много опыта, и не только в том, что касается деятельности на поле. Но должен сказать, что многому я научился и у Бруну Фернандеша, и у Рафаэля Варана, и у Каземиро, - цитирует слова игрока Daily Mail.

Напомним, что сейчас Криштиану Роналджу выступает в Саудовской Аравии.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Энтони Эланга ещё теги
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