​Эланга: «Роналду - лучший в мире, я многому научился у него»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга не держит зла на Криштиану Роналду, несмотря на странный инцидент в феврале 2022 года, когда многим показалось, что португалец прямо на поле плюнул в Элангу. Более того, Энтони считает Роналду лучшим футболистом в мире.

- Я учился у лучшего игрока в мире. Он принес в команду очень много опыта, и не только в том, что касается деятельности на поле. Но должен сказать, что многому я научился и у Бруну Фернандеша, и у Рафаэля Варана, и у Каземиро, - цитирует слова игрока Daily Mail.

Напомним, что сейчас Криштиану Роналджу выступает в Саудовской Аравии.