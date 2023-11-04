Гвардиола оценил текущую форму Холанна

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о нынешнем состоянии Эрлинга Холанна.

В конце октября норвежец набрал привычный ритм: он отметился голом в матче с «Брайтоном», а затем оформил по дублю в поединках против «Янг Бойз» и «Манчестер Юнайтед».

«На старте сезона он испытывал трудности из-за всего лишь трёх недель отпуска при большом количестве сыгранных минут. Но он уже забил много голов, при этом в каждом матче у него было немало возможностей забить ещё. Эрлинг – потрясающий игрок, особенный для нас. Я вижу, что сейчас он чувствует себя отлично. Сегодня он тренировался с невероятной энергией. Его присутствие на поле придаёт нам уверенности», – передаёт City Xtra комментарии Гвардиолы.