Ван де Вен рассказал, кого считает лучшим центральным защитником в мире

Центральный защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен назвал лучшего представителя своего амплуа.

22-летний игрок стал одним из открытий нынешнего сезона в АПЛ – он вышел в старте во всех матчах команды Анге Постекоглу, которая возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

По мнению нидерландца, лучшим центрбеком в мировом футболе является Рубен Диаш, выступающий за «Манчестер Сити»: «Он очень силён, здорово обращается с мячом, отлично понимает футбол «Манчестер Сити». Все знают, что в этой команде каждый защитник обязан уверенно действовать с мячом, но я считаю Диаша по-настоящему хорошим футболистом, если оценивать его качества в совокупности», – заявил в интервью Sky Sports ван де Вен.