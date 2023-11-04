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Ван де Вен рассказал, кого считает лучшим центральным защитником в мире

04 Ноября 2023 • 02:01 Комментировать
Манчестер Сити
...
Борнмут
1 1.09 X 11.50 2 30.00
Через 15 ч. 25 мин.

Центральный защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен назвал лучшего представителя своего амплуа.

22-летний игрок стал одним из открытий нынешнего сезона в АПЛ – он вышел в старте во всех матчах команды Анге Постекоглу, которая возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

По мнению нидерландца, лучшим центрбеком в мировом футболе является Рубен Диаш, выступающий за «Манчестер Сити»: «Он очень силён, здорово обращается с мячом, отлично понимает футбол «Манчестер Сити». Все знают, что в этой команде каждый защитник обязан уверенно действовать с мячом, но я считаю Диаша по-настоящему хорошим футболистом, если оценивать его качества в совокупности», – заявил в интервью Sky Sports ван де Вен.

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Тоттенхэм Манчестер Сити Рубен Диаш Микки ван де Вен ещё теги

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