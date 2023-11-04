«Ливерпуль» сохраняет интерес к нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе.

Руководство парижан намерено продлить истекающий контракт 24-летнего игрока, но пока так и не убедило его поставить подпись. Главным претендентом на звёздного француза, как и прежде, считается мадридский «Реал», однако у «королевского клуба» может появиться серьёзный конкурент. По данным L'Equipe, «Ливерпуль» не отказался от идеи приглашения Мбаппе. Мерсисайдцы изучают возможность громкого подписания летом 2024 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Килиана Мбаппе в 180 млн евро. Футболист станет свободным агентом по окончании сезона, если не подпишет новый договор с «ПСЖ».