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Гранд АПЛ намерен поспорить за Мбаппе с «Реалом» слухи

04 Ноября 2023 • 01:43 Комментировать
Лутон Таун
...
Ливерпуль
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05.11 19:30

«Ливерпуль» сохраняет интерес к нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе.

Руководство парижан намерено продлить истекающий контракт 24-летнего игрока, но пока так и не убедило его поставить подпись. Главным претендентом на звёздного француза, как и прежде, считается мадридский «Реал», однако у «королевского клуба» может появиться серьёзный конкурент. По данным L'Equipe, «Ливерпуль» не отказался от идеи приглашения Мбаппе. Мерсисайдцы изучают возможность громкого подписания летом 2024 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Килиана Мбаппе в 180 млн евро. Футболист станет свободным агентом по окончании сезона, если не подпишет новый договор с «ПСЖ».

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Реал Мадрид Ливерпуль ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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