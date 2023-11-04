Постекоглу: «Не думаю, что можно добиться успеха, собрав команду из 24 лучших игроков мира»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассказал о трансферных задачах клуба.

«Шпоры» лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, поэтому зимой, вероятно, попробуют усилиться, чтобы не растерять набранный ход во второй половине сезона.

«Январское окно важно для нас, как и для всех остальных, – высказывается австралийский наставник. – Бюджет, сопоставимый с главными грандами АПЛ? Нет смысла бесконечно тратить деньги, просто покупая самых лучших игроков, и это неоднократно было доказано на деле. Суть заключается в том, чтобы найти правильную химию в команде – у вас должно быть 24 игрока, преданных одному делу. Не думаю, что такого можно достичь, набрав 24 лучших футболистов в мире. Это головная боль, которая мне определённо не нужна», – приводит Goal слова Постекоглу.