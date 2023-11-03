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Франк – об интересе «Арсенала» и «Челси» к Тони: «Он рад остаться»

03 Ноября 2023 • 23:47 Комментировать
Брентфорд
...
Вест Хэм
1 2.00 X 3.80 2 3.70
Через 17 ч. 39 мин.

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал возможный уход Айвена Тони в январе.

В подписании 27-летнего нападающего заинтересованы «Арсенал» и «Челси». Трансфер может состояться в январе – в том же месяце завершится срок дисквалификации англичанина.

«Тони счастлив в нашем клубе. Я хочу, чтобы он остался, и он рад остаться, но никогда нельзя предугадать, что произойдёт в будущем», – приводит Goal слова Франка.

Если верить сведениям, недавно появившимся в прессе, «Брентфорд» запросит за Айвена Тони более 100 млн евро, поскольку не намерен расставаться с ним по ходу сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Брентфорд Томас Франк айвен тони трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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