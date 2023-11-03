Почеттино: «Чувствую, что «Тоттенхэм» может выиграть АПЛ»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил успехи «Тоттенхэма» в текущем сезоне.

Команда Анге Постекоглу располагается на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги после десяти туров, на два очка опережая «Манчестер Сити» и «Арсенал».

«Я чувствую, что «Тоттенхэм» действительно может выиграть чемпионат. Клуб проделывает отличную работу», – цитирует Football Talk Почеттино, в прошлом возглавлявшего «шпор».

«Челси» выступает не столь успешно: команда располагается на 11-й строчке в АПЛ, имея в своём активе 12 набранных очков.

Поединок «Тоттенхэма» против «Челси» состоится 6 ноября.