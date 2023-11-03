Броя вернулся в состав «Челси» перед матчем с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Челси» Армандо Броя залечил травму и готов принять участие в предстоящем матче.

22-летний футболист отсутствовал в трёх предыдущих встречах «синих» из-за очередной травмы. По данным английских СМИ, албанец может вернуться в заявку «Челси» в матче с «Тоттенхэмом». Эту информацию подтвердил наставник Маурисио Почеттино.

«Он может оказаться на скамейке запасных в предстоящей игре. Армандо тренировался сегодня, он хорошо себя чувствует на протяжении последних нескольких дней, но пока не могу сказать, что он сыграет», – заявил аргентинский специалист.

Встреча «Тоттенхэма» с «Челси» состоится 6 ноября.